Меган Маркл засветила заметно округлый живот в блестящем наряде: фото

19 ноября беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл в компании мужа принца Гарри посетила благотворительный концерт Royal Variety Performance в театре Палладиум в Лондоне.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Royal Variety Performance – это благотворительный концерт, который впервые состоялся в 1912 году и проходит ежегодно под патронатом королевы Елизаветы II. Известно, что принц Гарри впервые посетил событие лишь в 2015 году, а герцогиня – впервые в этом.

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Для выхода Меган Маркл выбрала черно-белый топ, расшитый пайетками, который продемонстрировал округлившийся живот герцогини. Ее образ дополнила длинная черная юбка от Safiyaa.

На благотворительном концерте выступили такие звезды, как Андреа Бочелли, Take That, Clean Bandit, Джордж Эзра и другие.



Меган Маркл / Getty Images

Смотрите видео выхода Меган Маркл: