Megxit: что пишут британские СМИ об уходе Гарри и Меган из королевской семьи

Уже несколько недель топ новостью СМИ Британии является решение принца Гарри и Меган Маркл отойти от королевской семьи. Уже с весны герцоги Сассекские прекратят использовать свои звания и титулы. И, хотя конфликт на уровне семьи уже урегулировали, медиа продолжают детально разбирать историю.

Чем зарабатывать на жизнь Гарри и Меган

Как пишет The ​​Independent, о благополучии принца Гарри и Меган Маркл после отъезда из Британии волноваться не стоит: бренд королевской пары сможет поддерживать их на уровне, о котором большинство американских знаменитостей могут только мечтать. Он уже стоит миллионы долларов, и может достичь миллиардов после разлуки с королевской семьей.

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Так, исполнительный директор Hollywood Branded Стейси Джонс в комментарии изданию рассказывает, что Меган и Гарри за последние 60 дней получили свыше 90 тыс. упоминаний в СМИ, что может стоить более 15 миллиардов долларов, согласно данным службы мониторинга средств массовой информации Critical Mention.

Хотя упоминания в СМИ не обязательно приносят доходы, возможность пары в будущем подавать себя так, как они считают нужным, будет чрезвычайно выгодной, считает Джонс.

Бренд Меган Маркл и принца Гарри будет стоить сотни миллионов, если не потенциально миллиарды долларов, если они будут двигаться вперед с финансовой независимостью от королевской семьи и если они решат переехать в Северную Америку,

– отмечает эксперт.

Она добавляет, что их решение откроет дверь и позволит им создать огромные потоки доходов через авторские книги, сотрудничество с благотворительными организациями, выпуски документальных фильмов, проведение мотивационных выступлений и тому подобное. Кроме того, и Меган, и Гарри будут иметь возможность стать "лицами" брендов.

На сегодня есть только несколько пар знаменитостей, которые имеют собственный феноменальный бренд, что стоит потенциала Меган и Гарри, а также большой интерес со стороны общественности, СМИ и потенциальных корпоративных партнеров. Речь идет о Бараке и Мишель Обаме, Джордже и Амаль Клуни, Бейонсе и Jay-Z, Билле и Мелинде Гейтс.



Меган Маркл и принц Гарри не будут бедствовать после ухода из семьи / Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские уже сделали первые шаги, чтобы воспользоваться будущей стоимостью своего бренда. В июне 2019 года Гарри и Меган подали заявку на создание торговой марки как для бренда Royal Sussex, так и для совместной благотворительной организации – Королевского фонда герцога и герцогини Сассекской.

ТМ утвердили, что предоставляет супругам контроль над фирменной одеждой и аксессуарами, рекламными и общественными кампаниями, благотворительным сбором средств и печатными изданиями, включая книги, учебники, журналы и открытки.

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Однако есть несколько вещей, к которым королевской паре стоит относиться с осторожностью, чтобы их бренд оставался перспективным и прибыльным. Первое – это необходимость "переосмыслить" себя с королевской семьей. Несмотря на то, что они объявили об их уходе.

История знаменитости Меган, безусловно, играет роль. Но именно принц Гарри, как член королевской семьи, является двигателем их финансового будущего.

Пара также должна избегать привязки своего бренда ко всему, что удешевляет то, кем они есть или были. Например, соглашений о книгах или отрицательных интервью о королевской семье.

До свидания и удачи

The Guardian о кризисе в королевской семье пишет так: сама организация выживает не только благодаря накопленному весу традиций, но и благодаря способности вносить резкие коррективы в свой ход, когда, наконец, появляется осознание – время пришло.

Британская монархия, медленная по темпераменту, вновь набирает скорости на поворотах. Высказывания Королевы, которая поддержала решение своего внука, не остановит бурю вокруг пары, но предназначено для того, чтобы ее ослабить.



Гарри, Меган и Арчи покидают Букингемский дворец / Joe Heller

Несмотря на очевидное желание Дворца подчеркнуть линию под этим вопросом, переговоры вполне могут увековечить драму. Множество вопросов остаются без ответа: в частности, кто заплатит значительную сумму за необходимое обеспечение, и как они покроют свои другие расходы.

Это – не то, чего хотели в Королевстве. Но это – то, что выбрали сами герцог и герцогиня Сассекские. Беспокойство усугубляется пониманием того, что монархия Великобритании также является предметом шоубизнеса. Королевская семья теряет членов, которые являются наиболее привлекательными для молодого поколения, тогда как длительное правление ее уважаемой руководительницы близится к концу.

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Их историю часто сравнивают с историей другого герцога и герцогини: Эдвард VIII в 1936 году отказался от трона, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Они провели оставшуюся жизнь горько и бесславно. Но Меган и Гарри – совсем другая и гораздо симпатичнее для народа пара. К тому же, речь идет об очень разных временах.

Без вариантов

Герцог Сассекский заявил, что "совершает прыжок наощупь", отказываясь от титула. Однако заверил: "другого варианта действительно не было".

ВВС пишет о первом с момента объявления об уходе выступлении принца Гарри, где он пояснил, что они с Меган надеялись продолжить службу королеве, но без государственного финансирования. Однако это было невозможно.

Супруги вряд ли лишатся внимания СМИ даже после ухода / Dave Granlund

Принц при этом дал понять, что они с Меган не уходят, а он всегда будет уважать бабушку – его "главнокомандующего".

Великобритания – это мой дом и место, которое я люблю, и это никогда не изменится,

– отметил герцог Сассекский.

Гарри объяснил, что чувствует, что такой шаг "предохранит его семью от всего, что он когда-либо испытал в поисках более спокойной жизни". Кроме того, он опасается, что его жена может стать жертвой "тех же могущественных сил", которые привели к смерти матери – принцессы Дианы.

В этой речи было два важных посыла, отмечает ВВС. Первый – попытка разобраться с "мифом Меган" – идеей о том, что герцогиня Сассекская лежит в корне желания пары вести другую жизнь. Гарри же говорит о многомесячных дискуссиях о том, как бороться с "вызовами многих лет". Таким образом он дает понять, что был недоволен своей ролью задолго до того, как Меган вошла в его жизнь.

Принц подчеркивает, что это была его идея, хотя окончательное решение супруги принимали вместе.

Второе сообщение состоит в том, что принц Гарри хотел продолжить определенную королевскую роль, не отделяясь от Дворца полностью. Но это было невозможно.

Что известно о решении принца Гарри и Меган Маркл?

8 января герцоги Сассекские объявили о намерении оставить свои королевские обязанности. Принц Гарри и Меган Маркл объяснили это тем, что стремятся работать на себя, а не жить на налоги граждан Великобритании. Королева поддержала такое решение внука.



арри уже покинул Великобританию, чтобы начать финансово независимую жизнь вместе с Меган Маркл и сыном Арчи в Канаде.



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