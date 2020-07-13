Звезда мексиканского кино и фильма "Дикая Роза" Раймундо Капетильо умер от осложнений коронавируса. Мужчине было 76 лет.

Как сообщили в издании Exelsior, актер умер в воскресенье 12 июля днем ​​в больнице San Angel Inn в столице Мексики. Его госпитализировали еще 4 июля, поставив диагноз COVID-19, и умер через неделю после осложнений болезни.

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Смерть актера Раймундо Капетильо подтвердила певица и актриса Элла Лабориель.

Он всегда был моим другом, мы дружили с детства, наши родители были как братья, представьте, как я себя чувствую. Это целая жизнь,

– не сдержала эмоций женщина.

Добавим, что Раймундо Санчес Капетильо родился 1 сентября 1943 года в Мехико. Свою карьеру на телевидении он начал в шестидесятых. Кроме этого актер был также экономистом по профессии и профессором английского языка. Мужчина снялся в около 50 проектах, самые известные из которых: "Дикая Роза", "Белые розы для моей черной сестры", "Свирепая любовь", "Итальянка собирается замуж", "Женщина, случаи из реальной жизни", "Волшебная молодость", "Марисоль", "Дикое сердце", "Женщины-убийцы" и другие.

По состоянию на 13 июля, в Мексике зафиксировано почти 300 тысяч случаев заболеваний коронавирусоим. Из них – 35 тысяч умерли и 184 тысячи выздоровели. Всего в мире более 13 миллионов официально больных людей коронавирусом.