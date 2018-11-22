Мел Би испугала сеть архивным фото группы Spice Girls

Экс-солистка Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) показала поклонникам в социальных сетях архивное фото со всеми участницами легендарной поп-группы.

Так, Мел Би написала книгу о своей жизни, которая называется "Brutally Honest". Мелани отметила, что в своих мемуарах описала и о группе Spice Girls. После этого она опубликовала на своей страничке в Instagram архивное совместное фото с другими участницами.

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"Мы все хотели, чтобы кто-то верил в нас, Spice Girls, потому что мы все знали, что у нас есть то, что нужно, и многое другое. Нам просто нужны были эти двери, чтобы открыть наше послание, которое мы ждали с такими амбициями и никогда не сдавались, плюс мы были друг у друга", – отметила в подписи Браун.



Spice Girls / Instagram @officialmelb

Напомним, Spice Girls воссоединятся для тура по Великобритании, который запланирован на лето 2019 года. Однако группа будет не в полном составе, ведь Виктория Бекхэм не будет участвовать в концертах.

Кто такие Spice Girls?Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхольм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.