Первая леди США 25 июня приняла участие в памятном мероприятии возле мемориала ветеранов Корейской войны, которую долгое время называли Забытой войной или Неизвестной войной . Вместе с ней был ее муж – президент США Дональд Трамп.

С начала пандемии коронавируса президентскую чету редко увидишь вместе на официальных мероприятиях. Мелания Трамп всего лишь несколько раз выходила на публику вместе со своим мужем. Однако и в те разы демонстрировала свое чувство стиля, сообщает 24 канал.

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Накануне Мелания Трамп надела скромный и траурный образ, впрочем придержалась трендовых тенденций. Платье-рубашка с принтом полька-дот является одним из главных "хитов" в гардеробе этим летом. Свой образ она завершила белыми туфлями лодочками. На голове была фирменная укладка волос и макияж smoky eyes.

Мелания Трамп и Дональд Трамп на памятном мероприятии / Getty Images

После мероприятия Мелания Трамп надела на лицо стильные черные очки. Стоит добавить, что ни она, ни Дональд Трамп не имели на себе средств индивидуальной защиты, как это не отказываются использовать королева Летиция и король Филипп IX.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Getty Images

Стилисты рекомендуют примерить на себе такой тренд коричневого цвета в стиле Джулии Робертс из фильма "Красотка". Впрочем, красные, черные, белые или другие платья и блузы тоже будут кстати этим летом.

Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме "Красотка" / Фото из открытых источников