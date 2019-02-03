Мелания и Дональд Трамп организовали вечеринку в честь кубка Super Bowl: яркие фото

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Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Getty Images

Президенстская чета США устроила вечеринку в собственном гольф-клубе во Флориде, где наблюдали за Суперкубком-2019 Национальной футбольной лиги – Super Bowl.

В воскресенье, 3 февраля, поклонники американского футбола следили за одним из крупнейших турниров в году. Любители этого вида спорта замирали в ожидании, когда следили за игрой "Нью-Инглэнд Пэтриотс" (The New England Patriots) и "Лос-Анджелес Реймс" (Los Angeles Rams) на стадионе в Атланте. Однако глава государства Дональд Трамп вместе с женой Меланией и сыном Барроном решили следить за традиционной игрой с большого экрана.

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Президент США с семьей устроил вечеринку в собственном гольф-клубе, расположенном во Флориде, и Мар-а-Лаго. Для ощущение праздника супруги пригласили на вечеринку оркестр, который выступал перед ними до игры, и группу черлидеров из местного университета.

В прошлом году на турнир Super Bowl Мелания Трамп оделась в цветах американского флага. На ней был синий бомбер с красными манжетами и белые брюки.

В этом году первая леди США выбрала более деловое платье на празднование спортивного кубка, но традиционным цветам решила не изменять. Она надела темно-синие брюки, которые разбавила рубашкой в красно-белую полоску.

Меланія і Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Instagram / @elegant_melania

Меланія і Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Instagram / @elegant_melania
 

Теги: Спорт LifeStyle Меланья Трамп Мода
Источник: 24 канал
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