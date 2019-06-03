Мелания и Дональд Трамп прибыли в Лондон: на повестке дня встреча с Елизаветой II

Президентская чета прилетела в Великобританию на частном лайнере в понедельник, 3 июня. В трехдневном визите Дональда и Мелании Трамп запланированы встречи с представителями королевской семьи.

Дональд и Мелания Трамп прибыли в столицу Великобритании утром 3 июня. Президент США и его жена Мелания радушно приветствовали английских поклонников и папарацци с борта частного лайнера. На повестке дня у американцев встреча с представителями королевской семьи.

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Что интересно, на государственном банкете, который монаршая семья устраивает в Букингемском дворце, будет не только Елизавета II, но и герцоги Кембриджские, а также принц Гарри. Однако Меган Маркл, которую Дональд Трамп назвал противной, останется в собственном коттедже вместе с новорожденным сыном Арчи.

В столицу Великобритании Мелания Трамп прибыла в темно-синей юбке и пиджаке, из-под которого выглядывала пестрая блуза с трендовыми завязками на шее.



Дональд и Мелания Трамп / Getty Images