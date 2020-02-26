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Мелания и Иванка Трамп на приеме в Индии: яркие фото

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Семья президента США в Индии / Фото: Getty Images

На днях президент США Дональд Трамп вместе с женой, дочерью и зятем прибыл в Индию с первым официальным визитом. В президентском дворце в Нью-Дели почетных гостей встречал глава государства Рам Натх Ковинд. Американская семья посетила индийский гала-прием.

Мелания и Иванка Трамп завораживают публику во время каждого светского выхода. У них разный стиль в одежде, однако как жена, так и дочь президента Соединенных Штатов вызывают активные обсуждения своих образов в сети. Не стала исключением и поездка в Индию, где женщины продемонстрировали несколько изысканных и необычных образов.

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Первая леди США выбрала для торжественного ужина образ от американского дома моды Carolina Herrera. Она была одета в платье розового цвета с длинными рукавами. Интересно, что в Индии предпочитают яркие цвета в отличие от Америки и европейских стран.

Меланія Трамп
Мелания Трамп в Индии / Instagram / @alwaysmelania

Дочь Дональда Трампа Иванка, которая во время визита вышла на публику в белом костюме от индийского дизайнера, для этого события выбрала белое платье, расшитое узорами красного и золотистого цветов.

Іванка Трамп
Иванка Трамп на приеме в Индии / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Дочь президента США показала роскошное платье в Индии / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп та Джаред Кушнер
Иванка Трамп и Джаред Кушнер на приеме в Индии / Instagram / @ivankatrump

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Меланья Трамп Иванка Трамп Стиль и мода
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