Мелания и Иванка Трамп на приеме в Индии: яркие фото

На днях президент США Дональд Трамп вместе с женой, дочерью и зятем прибыл в Индию с первым официальным визитом. В президентском дворце в Нью-Дели почетных гостей встречал глава государства Рам Натх Ковинд. Американская семья посетила индийский гала-прием.

Мелания и Иванка Трамп завораживают публику во время каждого светского выхода. У них разный стиль в одежде, однако как жена, так и дочь президента Соединенных Штатов вызывают активные обсуждения своих образов в сети. Не стала исключением и поездка в Индию, где женщины продемонстрировали несколько изысканных и необычных образов.

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Первая леди США выбрала для торжественного ужина образ от американского дома моды Carolina Herrera. Она была одета в платье розового цвета с длинными рукавами. Интересно, что в Индии предпочитают яркие цвета в отличие от Америки и европейских стран.



Мелания Трамп в Индии / Instagram / @alwaysmelania

Дочь Дональда Трампа Иванка, которая во время визита вышла на публику в белом костюме от индийского дизайнера, для этого события выбрала белое платье, расшитое узорами красного и золотистого цветов.



Иванка Трамп на приеме в Индии / Instagram / @ivankatrump



Дочь президента США показала роскошное платье в Индии / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп и Джаред Кушнер на приеме в Индии / Instagram / @ivankatrump