Мелания Трамп изменила цвет волос: сеть взорвалась шутками и сравнила ее с Дональдом
Первая леди США Мелания Трамп последние годы редко экспериментирует с внешним видом и выходит в свет чаще всего со своей традиционной укладкой. Однако последний раз жена Дональда Трампа появилась на публике с новым цветом волос, который быстро превратился в мем в социальных сетях.
Об этом сообщает издание USA Today.
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Во время интервью с ведущим Fox News Шоном Хэннити зрители заметили, что волосы Мелании Трамп имеют другой оттенок. После этого социальная сеть Twitter взорвалась шутками о смене имиджа первой леди США.
Реакция пользователей Twitter на новый цвет волос Мелании Трамп:
"Мелания перепутала свою краску для волос с краской Дональда", – пишут интернет-юзеры.
Некоторые даже сравнили Меланию с мамой Стифлера из "Американского пирога".
Также ей примерили прическу Дональда Трампа.
В сети еще и вспомнили скандал Дональда Трампа с порноактером Сторми Дэниелсом и предположили: если президенту нравятся блондинки, то Мелания таким образом хотела угодить ему.
"Кто этот человек? Она не похожа на настоящую Меланию и дело не только в цвете волос. Ее лицо выглядит моложе", – удивляются в сети.
"Мелания начинает маскироваться с этим цветом волос или пытается выглядеть как Иванка?"– пишут пользователи в Twitter.