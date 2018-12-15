Мелания Трамп изменила цвет волос: сеть взорвалась шутками и сравнила ее с Дональдом

Первая леди США Мелания Трамп последние годы редко экспериментирует с внешним видом и выходит в свет чаще всего со своей традиционной укладкой. Однако последний раз жена Дональда Трампа появилась на публике с новым цветом волос, который быстро превратился в мем в социальных сетях.

Об этом сообщает издание USA Today.

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Во время интервью с ведущим Fox News Шоном Хэннити зрители заметили, что волосы Мелании Трамп имеют другой оттенок. После этого социальная сеть Twitter взорвалась шутками о смене имиджа первой леди США.

Реакция пользователей Twitter на новый цвет волос Мелании Трамп:

"Мелания перепутала свою краску для волос с краской Дональда", – пишут интернет-юзеры.

I think Melania mixed up her hair dye with Donald. pic.twitter.com/tpHspZ60p5 — Brynt (@JohnBrynt) 13 декабря 2018 г.

Некоторые даже сравнили Меланию с мамой Стифлера из "Американского пирога".

Также ей примерили прическу Дональда Трампа.

В сети еще и вспомнили скандал Дональда Трампа с порноактером Сторми Дэниелсом и предположили: если президенту нравятся блондинки, то Мелания таким образом хотела угодить ему.

Melania's new hair color reminds me of someone.... pic.twitter.com/kFLOLjb67l — Sebastian (@sebulia1) 13 декабря 2018 г.

"Кто этот человек? Она не похожа на настоящую Меланию и дело не только в цвете волос. Ее лицо выглядит моложе", – удивляются в сети.

Who is this person? She doesn’t quite look like the original Melania, and it’s not just hair color. This face structure is younger. — Andra Dare (@andradare) 13 декабря 2018 г.

"Мелания начинает маскироваться с этим цветом волос или пытается выглядеть как Иванка?"– пишут пользователи в Twitter.