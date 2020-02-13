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Мелания Трамп надела питоновую юбку для встречи с политиками: эффектные фото

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Первая леди США сумела в очередной раз поразить сеть новинками своего гардероба. Дональд и Мелания Трамп встретили делегацию из Эквадора, а знаменитая американка засветила стильное и эффектное платье.

Как известно, президентские супруги США являются активными блогерами. В сети Дональд и Мелания Трамп отчитываются перед общественностью о проделанной работе и политических встречах в Белом доме. 13 февраля первая леди похвасталась очередными кадрами, рассказав о новых гостях резиденции.

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Оказалось, что США посетили Президент Эквадора Ленин Морено и его жена Росио Гонсалес Навас. Супруги приехали для политических переговоров с Дональдом Трампом. Но пока деталей беседы не раскрывают, в сети появились эффектные фото политиков, принявших участие в традиционной фотосессии на крыльце Белого дома и в одной из комнат резиденции.

Дональд і Меланія Трамп зустрілись з президентським подружжям Еквадору
Дональд и Мелания Трамп встретились с президентской четой Эквадора​ / Instagram / @flotus

Офіційна зустріч президентів США та Еквадору
Официальная встреча президентов США и Эквадора / Instagram / @flotus

Согласно фотографиями, Мелания Трамп выбрала, как всегда, эффектный и трендовый образ. К чиновникам из Эквадора она вышла в питоновой приталенной юбке и белом блейзере. Первая леди накинула на плечи пальто мятного цвета, которое и стало ярким акцентом ее вида. Обувь на каблуках и идеальная укладка волос завершили look Мелании. В то же время 66-летняя Росио Гонсалес Навас красовалась в черно-красной юбке и пиджаке.

Ефектний вихід Меланії Трамп
Эффектный выход Мелании Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп з дружиною президента Еквадору
Мелания Трамп с женой президента Эквадора​ / Instagram / @flotus

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп Стиль и мода
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