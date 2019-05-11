Мелания Трамп надела платье без нижнего белья на официальный прием: фото

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Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп / www.gettyimages.com

Первую леди США Меланию Трамп считают иконой стиля, ведь она всегда появляется на публике в стильных нарядах, следя за последними модными новинками. Однако вместе с этим, могут случаться и курьезные ситуации – жена Трампа засветила пышную грудь под роскошным платьем из-за того, что не надела нижнее белье.

В пятницу, 10 мая, Дональд и Мелания Трамп провели в Белом доме прием для матерей военнослужащих.

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Мы должны ежедневно благодарить своих мам и отмечать их подвиг. Материнство – это настоящее благословение. Через жертвенное служение ваших сыновей и их жен, мужей, дочерей мы и наши дети можем наслаждаться безопасностью и свободой в нашей большой стране,
– заявила первая леди США на западе.

Для встречи Мелания Трамп надела белое платье Prada с вышивкой, под которое она решила не надевать нижнее белье. Поэтому платье идеально подчеркнуло фигуру женщины. Завершили образ бежевые лодочки на высоком каблуке.

Добавим, если бы такой курьез (выйти на публику без белья) случился с кем-то из королевской семьи в Великобритании – большинство СМИ пестрили бы заголовками о том, что нарушен принятый протокол. В случае с представительницами других стран строгости по выходам нет, поэтому Мелания чувствовала себя вполне уверенной в своем образе.

Дональд і Меланія Трамп
Дональд и Мелания Трамп / Getty Images

Дональд і Меланія Трамп
​Дональд и Мелания Трамп / Getty Images

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости США Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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