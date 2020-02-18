Мелания Трамп надела платье с пикантным декольте на открытие гонки: фото

Первая леди США в очередной раз продемонстрировала свой элегантный стиль. Вместе с мужем Дональдом Трампом она побывала на открытии гонки во Флориде.

Мелания и Дональд посетили открытие гонки NASCAR Daytona 500 в Дейтоне-Бич во Флориде. Там она снова показала прекрасное чувство стиля, надев женственное платье.

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Мелания выбрала черное платье длины миди с белым принтом и пикантным декольте. К этому наряду она добавила широкий ажурный пояс белого цвета. Соединила наряд с белыми туфлями на шпильке.

Аккуратно уложенные волосы развевал ветер, а на лице был макияж в естественных тонах с акцентом на глазах. Солнцезащитные очки завершили образ первой леди.

Дональд Трамп был одет в темно-синий костюм и белую рубашку. Красный полосатый галстук гармонично сочетался с таким нарядом.



Дональд Трамп с женой Меланией / Фото: Getty Images



Президент США с женой на открытии гонки во Флориде / Фото: Getty Images



Дональд Трамп и его жена Мелания общаются с людьми / Фото: Getty Images