Мелания Трамп надела разноцветное платье на обсуждение кризиса в Венесуэле: фото

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Дональд и Мелания Трамп во Флориде
Дональд и Мелания Трамп во Флориде / www.gettyimages.com

Первая леди США сопровождала Дональда Трампа в официальной поездке во Флориду. Там в Международном университете глава Белого дома произнес важную речь, а волшебная Мелания сияла рядом с ним в платье с разноцветным принтом.

Дональд и Мелания Трамп отправились с анонсированным визитом во Флориду, где в одном из университетов состоялась знаковая конференция. Президент США выступил с речью перед студентами, которая была посвящена венесуэльскому кризисе. Дональд Трамп и тут проявил довольно жесткую позицию, что несколько удивило воспитанников Международного университета.

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А вот очаровательная Мелания ярким появлением сгладила визит главы Белого дома. Она сама представила аудитории своего мужа, что выглядело очень мило. Кроме этого, первая леди призвала всех молиться за венесуэльцев, чтобы "народ получил желаемую свободу".

Весеннее и романтическое настроение Мелании Трамп оказалося и в наряде. Для официального мероприятия первая леди одела светлое миди-платье с разноцветным принтом. Свой look она дополнила туфлями-лодочками бордового цвета и серым пальто.

Меланія Трамп у Флориді
Мелания Трамп во Флориде / Getty Images

Сразу после речи Дональда Трампа его жена отправилась поддержать собственный социальный проект BeBest. Мелания посетила местный госпиталь Nicklaus children's Hospital, где торжественно открыла сад, названный в честь меценатов Мортона и Линды Бушар. После этого вместе с двумя маленькими пациентками первая леди символично выпустила бабочек.

Сегодня была прекрасная церемония в больнице Nicklaus children's Hospital в честь новых изменений. Я надеюсь, что сад придаст сил маленьким пациентам и сможет их исцелить. Спасибо благотворителям и больнице за всю важную работу, которую вы делаете,
– поделилась Мелания Трамп.

Перша леді Меланія Трамп
Первая леде Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп в дитячому госпіталі
Мелания Трамп в детском госпитале / Instagram / @flotus

Дональд Трамп з сім'єю
Дональд Трамп с семьей / Getty Images

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Теги: LifeStyle Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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