Мелания Трамп очаровала сеть рождественским фото с мужем

Хотя многие американцы убеждены, что президентская чета находится на грани развода, счастливые Дональд и Мелания Трамп завораживают сеть совместными снимками.

Чета Трампов каждый раз появляется на светских событиях, мыло держа друг друга за руку. Кроме этого, Мелания неоднократно поддерживала своего мужа во время его публичных выступлений. На этот раз Дональд Трамп и очаровательная первая леди продемонстрировали семейную идиллию в сети.

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В своем блоге Мелания представила официальную рождественскую открытку от Белого дома. На фото супруги счастливо улыбались, нежно держась за руки. Стоит отметить, что первая леди выбрала для снимка светлое приталенное платье, а вот Президент США – традиционный классический костюм с черной бабочкой.

С Рождеством Христовым от Президента Дональда Трампа и первой леди Мелании,

– написала она.

Известно, что снимок сделал фотограф Андреа Хэнкс. Чета Трампов создала открытку сразу после ежегодного бала Конгресса, прошедшего в Белом доме в субботу, 15 декабря. Вероятно, именно поэтому Дональд и Мелания покинули светское мероприятие заблаговременно.



Мелания и Дональд Трамп / Getty Images