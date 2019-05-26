Мелания Трамп осуществила первый публичный выход в поездке в Японию: потрясающие фото

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Мелания Трамп в Японии
Мелания Трамп в Японии / www.gettyimages.com

Дональд Трамп со своей очаровательной женой Меланией отправился в запланированную поездку в Японию. Там президентская чета уже успела принять участие в ряде мероприятий, в частности, первая леди США посетила Digital Art Museum.

После того, как президент и первая леди США почтили память погибших военных на Арлингтонском национальном кладбище, пара отправилась в запланированную поездку в Японию. Перед журналистами Мелания Трамп появилась в роскошном светлом платье с ярким принтом в виде открыток. Именно в таком образе первая леди США предстала перед японскими чиновниками в первый день визита.

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Уже днем, 26 мая, Дональд Трамп провел официальные встречи с представителями власти Японии. Развлекать первую леди Меланию взялась жена премьер-министра Аки Абэ. Обе влиятельные женщины уже хорошо знакомы, ведь в конце апреля 2019 года президентская чета США встречала японскую делегацию в Белом доме.

Для Мелании Трамп Аки Абэ подготовила необычный сюрприз: американку она пригласила в Digital Art Museum. Эффектные постановки и традиции Японии поразили первую леди США. Кроме этого, она имела возможность познакомиться с местными школьниками, с которым создала яркие рисунки.

В то же время мировые СМИ обратили внимание на стиль жены президента. Для светского выхода она решила не надевать одно из своих роскошных платьев, предпочтя темный штанный костюм. Как и всегда, Мелания Трамп подчеркнула свою талию поясом. А вот Аки Абэ на встречу с известной модницей надела синее платье с кругами. Выглядели обе красавицы потрясающе. 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Япония Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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