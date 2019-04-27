Мелания Трамп отпраздновала день рождения с премьер-министром Японии и его женой

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Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Instagram/ @alwaysmelania

Первая леди США праздновала свое 49-летие накануне, 26 апреля. Однако ее муж Дональд Трамп не устроил для нее романтический ужин в качестве подарка. Более того, пригласил на празднование премьер-министра Японии вместе с женой.

В пятницу, 26 апреля, Белый дом праздновал день рождения жены президента США Дональда Трампа. Мелании Трамп исполнилось 49 лет, во что очень сложно поверить, ведь она выглядит значительно моложе.

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Так, накануне, в официальную резиденцию президентской четы США прибыли премьер-министр Японии Абэ Синдзо и его жена Аки Абэ. Они вместе за праздничным обедом в Белом доме отпраздновали день рождения Мелании Трамп.

Для встречи с уважаемыми гостями первая леди США надела белое платье с длиной ниже колен. Особенностью одежды было кружево в форме цветов, из которого были пошиты рукава платья и тонкая полоска снизу юбки. А ее лаконичный и нежный образ дополнили лаковые красные туфли-лодочки на каблуках.

Меланія Трамп
Дональд и Мелания Трамп с премьер-министром Японии и его женой / Instagram / @@ alwaysmelania

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Меланья Трамп
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