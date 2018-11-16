Мелания Трамп подчеркнула стройную фигуру стильным платьем: фото

Первая леди США в очередной раз потрясла общественность своим нарядом. Мелания Трамп пришла на официальное мероприятие в приталенном синем платье.

Президентская чета продолжает посещать светские и официальные мероприятия. На этот раз Дональд Трамп и его очаровательная жена Мелания пришли на одно из знаковых событий года – церемонию награждения Президентской медали свободы.

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"На сегодняшней церемонии в Белом доме мы отметили многолетнее наследство и работу тех, кого наградили медалями свободы. Их самоотверженность, страсть и служение этой нации запомнятся на долгие годы", – рассказала Мелания Трамп.

Стоит отметить, что президентская чета появилась на публике, нежно держась за руки, что вызвало умиление у многих сторонников их пары.

Не менее эффектным был и образ Мелании Трамп. Для церемонии награды первая леди США надела приталенное платье от Roland Mouret синего цвета. Наряд выгодно подчеркнул стройную талию Мелании, что отметили все участники мероприятия. Свой образ она завершила туфлями-лодочками.

Стоит отметить, что это не новинка в гардеробе Мелании Трамп. Эффектный наряд она засветила еще в 2016 году, когда Дональд Трамп участвовал в политических дебатах в Детройте.