Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в эффектном платье: фото
Каждый публичный выход первой леди США привлекает внимание общественности, это потому, что Мелания Трамп умело показывает, как классические вещи могут быть стильными. Не менее эффектно жена главы Белого дома появляется и на торжественных мероприятиях.
В субботу, 15 декабря, в резиденции Президента США состоялся ежегодный рождественский бал Конгресса. Мероприятие организовали в большом фойе, что в Белом доме. К высокопоставленным гостям Дональд и Мелания Трамп вышли, держась за руки.
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Перед торжественным балом Президент США выступил с небольшой речью, в которой подвел итоги 2018 года и поделился планами на будущее. Кроме этого, Дональд Трамп отметил сказочный декор Белого дома. Достаточно эмоциональное выступление продолжила Мелания Трамп, которая обратилась к высокопоставленным гостям и пожелала им сказочных праздников.
Добро пожаловать в Белый дом! Приятного вечера. Счастливого Рождества и Нового года,
– лаконично сказала Мелания Трамп.
Стоит отметить, что на бал Мелания Трамп пришла в потрясающей блестящем платье от Celine. Наряд был приталенным, поэтому первая леди засветила стройную фигуру. Обувь на каблуках, идеальная укладка и макияж с акцентом на глаза завершили стильный look Мелании Трамп.
Дональд и Мелания Трамп организовали рождественский бал / Getty Images
Мелания Трамп выступила на балу с лаконичным пожеланием / Getty Images
На торжественном мероприятии президентская чета была меньше часа. Дональд и Мелания попрощались с гостями и покинули бал.
Мелания и Дональд Трамп / Getty Images