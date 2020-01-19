Мелания Трамп показала безупречный зимний образ: фото

Первая леди США продолжает демонстрировать самые роскошные зимние наряды в своем гардеробе. Даже во время будничных выходов Мелания Трамп эпатирует общественность трендовыми образами.

На днях президентская чета США решила устроить очередной отдых. Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом и отправились во Флориду, где у главы страны есть большой гольф-клуб. Сопровождал пару их общий сын Бэррон, который уже перерос своих знаменитых родителей.

Смотрите также: В клетчатой юбке и гольфе: Мелания Трамп продемонстрировала знания трендов

И даже во время этого обыденного выхода Мелания Трамп не забывает, что является первой леди США и одной из самых влиятельных женщин мира. Поэтому перед камерами журналистов она предстала в безупречном зимнем наряде, который подчеркнул ее статус.

Красовалась Мелания в сиреневом пальто с поясом от легендарного бренда Ralph Laurent. Не забыла модница и учесть фэшн-тренды сезона: к верхней одежде первая леди США подобрала водолазку и сапоги на каблуках. Сумка от элитного бренда Hermes и солнцезащитные очки завершили look Мелании Трамп.



Стильный образ МеланииТрамп / Getty Images

Интересно, что 13-летний Бэррон унаследовал от матери любовь к трендовым нарядам. В путешествие с родителями подросток надел бомбер цвета хаки, штаны, кофту без надписей и кроссовки из новой коллекции New Balance.



Мелания Трамп показала безупречный образ / Instagram / @thewhitehousephotos Президентская чета Трампов / Instagram / @thewhitehousephotos