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Мелания Трамп показала кардинально разные зимние образы: фото

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Непревзойденный стиль Мелании Трамп / www.gettyimages.com

Первая леди США не прекращает удивлять общественность эффектными нарядами. На днях Мелания Трамп осуществила несколько публичных выходов, где продемонстрировала непревзойденные и кардинально разные зимние образы.

Как известно, перед Новым годом Дональд и Мелания Трамп покинули Вашингтон. Зимние каникулы они провели с сыном Берроном во Флориде, где устроили шумную вечеринку с участием влиятельных политиков и бизнесменов США. Однако отдых президентской четы завершился, поэтому Дональд и Мелания вернулись в Белый дом.

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Для выхода из самолета первая леди выбрала трендовое приталенное платье и белые сапоги на каблуках. Эффектным акцентом в светлом образе стало пальто-кардиган свободного кроя, на котором виднелся геометрический принт. В СМИ сразу же предположили, что таким образом Мелания Трамп символически показала отношение к обострению политических отношений США и Ирака и призвала к мирным переговорам.

Стильний образ Меланії Трамп
Стильный образ Мелании Трамп / Getty Images

А уже 7 января президентская чета приступила к выполнению своих обязанностей. Дональд и Мелания встретили в резиденции представителей Греции. В частности, Белый дом с официальным визитом посетили премьер-министр Кириакос Мицотакис и его жена Марева.

К гостям Мелания Трамп вышла в кардинально ином наряде. Модница блистала перед камерами в темном клетчатом пальто от Chanel. Стройную фигуру первая леди США подчеркнула поясом, а образ охотно дополнила замшевыми сапогами на шпильке.

Ефектне пальто Меланії Трамп
Эффектное пальто Мелании Трамп / Getty Images

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости США LifeStyle Меланья Трамп Стиль и мода
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