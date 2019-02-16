Мелания Трамп показала, с чем носить трендовый кейп: стильные фото

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Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп / www.gettyimages.com

Первая леди США Мелания Трамп часто поражает нарядом на публичных выходах, ведь жена Дональда Трампа тщательно следит за всеми новинками и трендами в модной индустрии и удачно сочетает их со своим стилем.

Президент США с женой вылетели из Белого дома во Флориду к своему другому имению. Для выхода Мелания надела кейп с высоким горлом от Salvatore Ferragamo.

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Образ первой леди США завершили знаменитая сумка Hermes Birkin, черные ботфорты на высоких каблуках и солнцезащитные очки.

Вместе с тем Дональд Трамп сделал яркий акцент в своем образе, надев галстук насыщенного синего цвета.


Дональд и Мелания Трамп / Getty Images


Дональд и Мелания Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Дональд Трамп Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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