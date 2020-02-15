Мелания Трамп показала стильный образ ко Дню влюбленных: фото

Первая леди США неизменно поражает точным выбором одежды во время своих публичных выходов. В День влюбленных Мелании Трамп удалось совместить благотворительность с супружеской романтикой. В знаковый день она предстала в роскошном красном плаще.

Вчера, 14 февраля, Мелания Трамп ловко соединила обязанности первой леди и любящей жены. Свой день она начала с праздничного визита в детскую больницу в штате Мэриленд. Третий год подряд жена президента не изменяет традициям и наведывается в детское отделение при Национальном институте здравоохранения США в городе Бетесда.

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Вместе с малышами Мелания Трамп сделала валентинки и другие праздничные украшения. Трогательными кадрами она поделилась на страницах своего инстаграма. После рабочей поездки первая леди вместе с мужем Дональдом Трампон на вертолете отправилась в частный дом в Палм-Бич на побережье Атлантического океана.



Мелания Трамп в День влюбленных / Instagram / @flotus



Мелания Трамп в День влюбленных / Instagram / @flotus

В такой торжественный день Мелания выбрала романтический look. Кожаный тренч страстного красного цвета от личного модельера с мировым именем Herve Pierre первая леди совместила с темно-синими туфлями-лодочками на устойчивых каблуках. Образ она традиционно дополнила легкой укладкой и дневным макияжем. А во время перелета на ней были массивные солнцезащитные очки.



Мелания Трамп в День влюбленных / Instagram / @melaniatrumpworld