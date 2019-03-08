Мелания Трамп продемонстрировала стильный образ во время встречи с политиками Чехии: фото

Супруга Президента США сопровождала его на официальную встречу с премьер-министром Чехии. Первая леди США Мелания Трамп в очередной раз сумела поразить поклонников и гостей стильным образом.

Даже в международные праздники Белый дом активно продолжает работать. Так, 8 марта, в резиденцию Президента США приехали премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и его жена Моника. По традиции, почетную делегацию под вспышки фотокамер встречал глава Белого дома Дональд Трамп и очаровательная Мелания.

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Как всегда, первая леди ошеломила всех стильным нарядом. Мелания появилась в эффектном зеленом плаще от бренда Alexa Chung. Осенний наряд имел широкий пояс, подобранный под цвет одежды, и пуговицы. Так первая леди подчеркнула свою талию, которая вызывает восхищение едва ли не у всех ее поклонников. Свой образ Мелания Трамп дополнила коричневой юбкой и любимыми туфлями-лодочками.

Не менее эффектно выглядела и жена премьер-министра Чехии Моника Бабиш. Она приехала в Белый дом в изысканной белом платье с широкими рукавами. На улице Моника красовалась в сиреневом пальто с меховыми вставками на рукавах и маленькой сумочкой.