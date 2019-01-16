Мелания Трамп показала заснеженные пейзажи из Белого дома: эффектные фото
Первая леди США Мелания Трамп умело сочетает свою социальную и благотворительную работу с ведением блога. На днях жена главы Белого дома показала волшебные снимки заснеженной резиденции.
Мелания Трамп любит хвастаться в сети не только своими яркими образами. Недавно первая леди разместила на странице в Instagram эффектные снимки Белого дома.
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Но не роскошный интерьер настолько захватил Маланью Трамп, а зимний пейзаж, который открывается из окна президентской резиденции. На фото виден заснеженный двор Белого дома, черепицы соседних зданий и знаменитый Монумент Вашингтона.
Белый дом зимой / Instagram / @flotus
Мелания Трамп показала сказочные зимние пейзажи / Instagram / @flotus
Стоит отметить, что больше ярких снимков появилось на странице Белого дома. Авторы фото показали красоту здания и знаменитые сады, расположенные на территории резиденции. Фотографии вызвали большой восторг среди пользователей сети, которые сразу же засыпали сообщения комплиментами.
Резиденция Президента США / Instagram / @whitehouse
Сеть очаровали снимки заснеженного Белого дома / Instagram / @whitehouse
Белый дом, Вашингтон / Instagram / @whitehouse
Знаменитые сады Белого дома / Instagram / @whitehouse
Белый дом в снегу / Instagram / @whitehouse
Монумент Вашингтона / Instagram / @whitehouse