Мелания Трамп показывает, как носить главный тренд весны: стильные фото

Несмотря на важную роль супруги президента США и первой леди, Мелания Трамп является определенным примером подражания для американок или женщин из других стран. Так, во время каждого нового выхода вместе со своим мужем Дональдом Трампом 48-летняя Мелания демонстрирует стильные наряды, которые удачно подчеркивают ее преимущества и считаются трендами определенного сезона.

О том, что крупный горох из 90-х возвращается в главные тренды этой весны и лета, уже не стоит и говорить. В платьях такого стиля перед поклонниками появлялось немало знаменитостей, среди которых также дочь президента США Иванка Трамп. Недавно она засветилась перед папарацци в платье пастельного цвета в светлый горох. Через несколько дней после нее Мелания Трамп решила тоже продемонстрировать, как носить такие платья и на какие цвета пал ее выбор.

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Легкий и одновременно элегантный черно-белый образ первая леди США выбрала для появления на конференции, состоявшейся в Антланте. Белое платье в черный горох от Alessandra Rich – удачное доказательство того, что подобный наряд должен быть в гардеробе каждой модницы. Талию Мелании Трамп подчеркнула коричневым широким поясом, а дополнила образ туфлями-лодочками в тон и солнцезащитными очками.



Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania



Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania