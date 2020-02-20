Мелания Трамп получила награду в США: какой образ выбрала для церемонии первая леди

Первая леди США Мелания Трамп не перестает поражать общественность эффектными выходами. На этот раз модница примерила белоснежное платье, которое помогло ей подчеркнуть стройную фигуру.

19 февраля Мелания Трамп совершила официальную поездку во Флориду. Первая леди США посетила частный христианский университет в Вест-Палм-Бич. Этот визит был знаковым для нее, ведь именно там Мелания Трамп получила награду Women of Distinction. Представители Атлантического университета вручают награду тем, кто, по их мнению, делает свой вклад в развитие государства и демонстрирует ценности американского общества.

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По такому случаю Мелания Трамп произнесла речь. Первая леди США в очередной раз обратила внимание на проблемы буллинга в школах и отметила, что каждые родители должны делать все для того, чтобы дети росли в здоровой атмосфере. Именно на это, по словам Мелании, направлена ее инициатива Be Best.

Поклонников первой леди США поразили не только само торжественное событие и вдохновенная речь, но и эффектный образ знаменитой модницы. В сети они распространили кадры, сделанные во время визита Мелании Трамп в университет и не сдерживали своего восторга от ее вида.

Очаровать общественность представительнице Белого дома удалось благодаря элегантному платью от дизайнерской марки Brandon Maxwell. Белоснежное одеяние имело черный кант на воротнике и талии, что придавало элегантности облику первой леди США. Мелания Трамп решила завершить образ любимыми туфлями-лодочками и лаконичными украшениями.