Мелания Трамп посетила фондовую биржу в элегантном черном платье

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Getty Images

Элегантность и классика всегда будут в моде. Именно это демонстрирует первая леди США Мелания Трамп. Даже для встреч со школьниками и визита на фондовую биржу 49-летняя супруга президента США выбирает стильные образы, показывая пример подрастающему поколению.

Накануне, 23 сентября, в Нью-Йорк прилетела президентская чета США, ведь именно там, в штаб-квартире ООН, пройдет 74-я сессия Генассамблеи. Несмотря на то, что мероприятие имеет политический характер, жены президентов также прибывают в мегаполис со своей программой мероприятий.

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К примеру, после прилета в Нью-Йорк Мелания Трамп сразу же посетила знаменитую фондовую биржу, где выполнила звонок, свидетельствующий о начале торгов. По местному времени они должны были начаться сегодня, 24 сентября, в 9:30 утра.

Дать сигнал первая леди США пришла в элегантном платье кроя "футляр" от Prada. Строгий крой, фасон по фигуре и слегка прикрытые плечи прибавили 49-летней Мелании Трамп еще больше изящества. Осенний "лук" американской иконы стиля довершили туфли с пряжкой от Roger Vivier.

На мероприятии присутствовали также ученики школы ООН, родители которых сначала были против, чтобы их дети участвовали в политическом мероприятии.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Getty Images 

Меланіяя Трамп
Мелания Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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