Мелания Трамп посетила Конгресс США: какой наряд выбрала первая леди

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Мелания Трамп на официальной встрече
Мелания Трамп на официальной встрече / www.gettyimages.com

Первая леди США с первых дней инаугурации главы Белого дома поражает публику эффектными выходами. Официальная встреча в Конгрессе США не стала исключением: Мелания Трамп показала трендовый штанинный костюм.

Как известно, Мелания Трамп уделяет большое внимание социальным вопросам, среди которых – борьба с опиоидным кризисом. 23 октября первая леди получила возможность обсудить этот вопрос в Конгрессе США, который расположен на Капитолийском холме. Там жена президента присоединилась к круглому столу и обсудила с политиками насущные вопросы о принятии законов, которые помогут бороться с наркоманией в стране.

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В своей речи Мелания Трамп отметила, что в течение 20 лет опиоидный кризис унес жизни более 400 тысяч американцев. Это угрожающие данные, поэтому первая леди США обратилась к политикам с просьбой сделать легкодоступной медицинскую помощь для наркозависимых людей. Кроме этого, Мелания Трамп отметила, что многие штаты объявили своеобразную войну против компаний, которые изготавливали и продавали опиоиды.

Спасибо членам Конгресса, которые сегодня присоединились к обсуждению вопроса Support Act, подписанного в прошлом году к, на данный момент, крупнейшему законодательному акту об опиоидном кризисе. Ваши усилия в этой борьбе являются инструментальными, и мы продолжим работать над этим важным вопросом,
– отметила Мелания Трамп.

Меланія Трамп на засіданні Конгресу
Мелания Трамп на заседании Конгресса / Instagram / @flotus

Перед Конгрессом первая леди США появилась в стильном наряде, который прекрасно подходит для официальной встречи. Мелания выбрала классический костюм с зауженными брюками и черной приталенной кофтой. Образ она дополнила светлой сумкой, подобранной под цвет наряда, и обувью на каблуках. Волосы Мелания Трамп решил не собирать в хвост, отдав предпочтение идеальной укладке волос. Первая леди выглядела стильно и изящно, придерживаясь дресс-кода.

Меланія Трамп у Конгресі США
Мелания Трамп в Конгрессе США / Instagram / @flotus

Перша леді США на офіуційній зустрічі
Первая леди США на официальной встрече / Instagram / @flotus

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости США Стиль и мода Меланья Трамп
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