Мелания Трамп повторила свой прошлогодний образ: фотофакт
Первая леди США Мелания Трамп приняла участие в официальной встрече Белого дома. На мероприятии она засветила стильный костюм, который уже надевала в марте 2018 года.
Мелания Трамп умеет удивлять публику эффектными и безупречными нарядами. Даже во время обычных выходов она умело демонстрирует изысканность. Однако не все вещи первой леди являются новинками ее гардероба. Это она доказала во время официальной встречи, организованной в резиденции президента 18 марта.
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На обсуждении молодежных программ в федеральных департаментах и агентствах Мелания Трамп выступила одним из спикеров. Первая леди презентовала свой благотворительный проект BeBest, который активно внедряет в странах Африки и США.
Сегодня была прекрасная возможность услышать от всех агентств о программах, которые в наибольшей степени соответствуют нашей политике. Я с нетерпением жду совместной работы с межведомственной рабочей группой по вопросам молодежных программ, чтобы помочь детям получить поддержку и все необходимое для обучения,
– рассказала Мелания Трамп после официального события.
На знаковую встречу очаровательная Мелания пришла в розово-персиковом штанном костюме от Emilio Pucci, который дополнила светлой кофтой.
Мелания Трамп в Белом доме / Instagram / @flotus
Первая леди США Мелания Трамп / Instagram / @flotus
Мелания Трамп на официальной встрече / Instagram / @flotus
Такой стильный образ Мелания Трамп не первый раз примеряет. В марте 2018 года она приняла участие в церемонии награждения Women of Courage. Первая леди дополнила стильный костюм желтой кофтой, изменив этот look до неузнаваемости.
Мелания Трамп в 2018 году / Instagram / @flotus