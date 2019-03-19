Мелания Трамп повторила свой прошлогодний образ: фотофакт

33 Читати новину українською
Мелания Трамп
Мелания Трамп / www.gettyimages.com

Первая леди США Мелания Трамп приняла участие в официальной встрече Белого дома. На мероприятии она засветила стильный костюм, который уже надевала в марте 2018 года.

Мелания Трамп умеет удивлять публику эффектными и безупречными нарядами. Даже во время обычных выходов она умело демонстрирует изысканность. Однако не все вещи первой леди являются новинками ее гардероба. Это она доказала во время официальной встречи, организованной в резиденции президента 18 марта.

Читайте также: В белом платье-пальто и на высоких каблуках: как Мелания Трамп отмечала День святого Патрика

На обсуждении молодежных программ в федеральных департаментах и ​​агентствах Мелания Трамп выступила одним из спикеров. Первая леди презентовала свой благотворительный проект BeBest, который активно внедряет в странах Африки и США.

Сегодня была прекрасная возможность услышать от всех агентств о программах, которые в наибольшей степени соответствуют нашей политике. Я с нетерпением жду совместной работы с межведомственной рабочей группой по вопросам молодежных программ, чтобы помочь детям получить поддержку и все необходимое для обучения,
– рассказала Мелания Трамп после официального события.

На знаковую встречу очаровательная Мелания пришла в розово-персиковом штанном костюме от Emilio Pucci, который дополнила светлой кофтой.

Меланія Трамп у Білому домі
Мелания Трамп в Белом доме /​ Instagram / @flotus

Перша леді США Меланія Трамп
Первая леди США Мелания Трамп​ / Instagram / @flotus

Меланія Трамп на офіційній зустрічі

Мелания Трамп на официальной встрече / Instagram / @flotus

Такой стильный образ Мелания Трамп не первый раз примеряет. В марте 2018 года она приняла участие в церемонии награждения Women of Courage. Первая леди дополнила стильный костюм желтой кофтой, изменив этот look до неузнаваемости.

Меланія Трамп у 2018 році
Мелания Трамп в 2018 году​ / Instagram / @flotus

blog_ava
Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку
сегодня
3794
Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
сегодня 17:52 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1296
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 16:01 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1504
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
сегодня 12:52 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
2910
10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
сегодня 11:00 10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
7684
Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
18 марта 20:00 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
Марія Бондар 8323
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук