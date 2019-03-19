Мелания Трамп повторила свой прошлогодний образ: фотофакт

Первая леди США Мелания Трамп приняла участие в официальной встрече Белого дома. На мероприятии она засветила стильный костюм, который уже надевала в марте 2018 года.

Мелания Трамп умеет удивлять публику эффектными и безупречными нарядами. Даже во время обычных выходов она умело демонстрирует изысканность. Однако не все вещи первой леди являются новинками ее гардероба. Это она доказала во время официальной встречи, организованной в резиденции президента 18 марта.

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На обсуждении молодежных программ в федеральных департаментах и ​​агентствах Мелания Трамп выступила одним из спикеров. Первая леди презентовала свой благотворительный проект BeBest, который активно внедряет в странах Африки и США.

Сегодня была прекрасная возможность услышать от всех агентств о программах, которые в наибольшей степени соответствуют нашей политике. Я с нетерпением жду совместной работы с межведомственной рабочей группой по вопросам молодежных программ, чтобы помочь детям получить поддержку и все необходимое для обучения,

– рассказала Мелания Трамп после официального события.

На знаковую встречу очаровательная Мелания пришла в розово-персиковом штанном костюме от Emilio Pucci, который дополнила светлой кофтой.



Мелания Трамп в Белом доме /​ Instagram / @flotus



Первая леди США Мелания Трамп​ / Instagram / @flotus

Мелания Трамп на официальной встрече / Instagram / @flotus

Такой стильный образ Мелания Трамп не первый раз примеряет. В марте 2018 года она приняла участие в церемонии награждения Women of Courage. Первая леди дополнила стильный костюм желтой кофтой, изменив этот look до неузнаваемости.



Мелания Трамп в 2018 году​ / Instagram / @flotus