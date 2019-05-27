Мелания Трамп примерила элегантное платье с вышивкой: стильные фото

2 Читати новину українською
Мелания Трамп
Мелания Трамп / Getty Images

Первая леди США вместе со своим мужем Дональдом Трампом осуществляет ряд официальных мероприятий в Японии. Во время одного из появлений на публике Мелания Трамп засветилась в элегантном белом платье с неординарными деталями.

Накануне Мелания Трамп совершила официальный выход с мужем и президентом США Дональдом Трампом в платье от Roland Mouret, в котором ранее выходила на публику Меган Маркл. После этого первая леди выбрала кардинально другой тип наряда.

Читайте также: Мелания Трамп повторила образ Меган Маркл: фото

Однако, как оказалось, платье, в котором Мелания Трамп в очередной раз появилась перед японской публикой, также от любимого бренда герцогини Сассекской. Ее выбор пал на наряд от марки Carolina Herrera.

Икона стиля, которой вдохновляются не только американки, но и множество женщин во всем мире, надела белоснежное платье с яркими элементами вышивки и декоративными цветами. Фасон платья подчеркивал фигуру Мелании Трамп, которая подобна форме песочных часов: на талии наряд был более обтекаемым, а юбка – свободной.

Что интересно, цветочная вышивка украшала платье в асимметричном порядке: с правого плеча до левого бедра. Образ Мелании Трамп дополнили красные туфли-лодочки на высоких каблуках.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Getty Images

Меланія і Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Getty Images

 

blog_ava
Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
сегодня
15097
Теги: LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-10 лучших фильмов в истории кино
сегодня 16:03 Топ-10 лучших фильмов в истории кино
Марія Ягодка 63
"Аладдин": ковер, лампа, три желания
сегодня 12:31 "Аладдин": ковер, лампа, три желания
Юлія Ліпенцева 121
День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
26 мая 17:01 День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
63070
Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт
26 мая 16:39 Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт
Юлія Михайлова 452
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
26 мая 13:30 Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
Настя Сукач 5046
Новости
Больше новостей
Залиште відгук