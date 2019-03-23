Мелания Трамп примерила платье от любимой марки Кейт Миддлтон: эффектные фото

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Супруга президента США Мелания Трамп принимала представителей Содружества наций в своей резиденции в Мар-а-Лаго. Для официального мероприятия первая леди США выбрала элегантное платье с этническим принтом.

Президентская чета Америки принимала почтенных гостей – представителей Содружества наций в пятницу, 22 марта. Официальное мероприятие состоялось в их собственном имении в Мар-а-Лаго, что во Флориде. К слову, Дональд и Мелания Трамп часто устраивают там масштабные празднования. Супруги отмечали там День благодарения.

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Для появления перед представителями Содружества наций Мелания Трамп надела платье от любимого бренда герцогини Кембриджской L.K. Bennet. Изюминкой платья был этнический принт, который будто бы говорил об открытости Мелании Трамп к сотрудничеству с любыми нациями.

Платье с открытыми плечами и яркой окраской придало образу Мелании Трамп незаурядной эффектности. Ее образ дополнили ярко-оранжевые туфли-лодочки, а волосы были, как всегда, идеально уложены.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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