Мелания Трамп приняла участие в открытии мероприятий афроамериканской истории: фото

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Мелания Трамп в Вашингтоне
Мелания Трамп в Вашингтоне / www.instyle.com

Дональд и Мелания Трамп продолжают поражать сторонников эффектными общими выходами. В Белом доме торжественно открыли месяц афроамериканской истории, пригласив на событие высокопоставленных чиновников.

Ежегодно в США и Канаде проходят праздничные мероприятия, посвященные афроамериканской истории. По традиции, они начинаются в Белом доме с торжественного приема, который устраивает президент и первая леди США.

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2019-й не стал исключением: 21 февраля в роскошной резиденции состоялось анонсированное мероприятие, объединившее многих влиятельных американцев в одном зале. Дональд и Мелания Трамп не обошли вниманием событие.

Первая леди и я в восторге от того, что здесь столько наших друзей: пасторов, государственных лидеров. Мы собрались для того, чтобы почтить вклад афроамериканцев во все аспекты американской жизни, истории и культуры,
– отметил Дональд Трамп, которого встретили овациями.

Едва ли не наибольшее внимание привлекла к себе Мелания Трамп. На торжественное мероприятие в Белом доме она пришла в приталенном платье без рукавов. Наряды и ее туфли на каблуке были черного цвета. Внимательные пользователи Интернета отметили, что несколько дней назад Мелания поражала яркими весенний образами, поэтому ее появление в темном наряде удивило всех.

Меланія Трамп у Білому домі
Мелания Трамп в Белом доме / Instagram / @flotus

Перша леді Меланія Трамп
Первая леди Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп на урочистому заході
Мелания Трамп на торжественном мероприятии / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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