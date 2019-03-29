Мелания Трамп пришла на официальную встречу в полосатом платье: фото

Первая леди США продолжает привлекать внимание мировых СМИ к своей благотворительной программы Be Best. В рамках ее развития Мелания Трамп приняла участие в официальной поездке, во время которой засветила стильное полосатую платье.

Представительница Белого дома посетила анонсированное событие – встреча со школьниками West Gate Elementary School, что в округе Палм-Бич. Во время официального мероприятия волшебная Мелания Трамп пообщалась с учителями и их воспитанниками. Кроме этого, первая леди показала эффективность своей программы Be Best, которая направлена ​​на поддержку благополучия детей и борьбе с травлей в школе.

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Для особого события Мелания Трамп подобрала легкое меди-платье в полоску. Наряд первой леди имел пояс на талии и выглядел не официально. К платью она подобрала любимые туфли-лодочки цвета хаки.

Спасибо школе за то, что позволила мне принять участие в ваших утренних дискуссиях. Образование должно включать в себя не только академическое обучение, но и понимание наших собственных чувств и чувств сверстников,

– поделилась впечатлениями от встречи Мелания Трамп.



Мелания Трамп посетила начальную школу / Instagram / @flotus



Первая леди США / Instagram / @flotus



Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Но на этом рабочий день первой леди США не завершился. Сразу после визита в школу она отправилась на встречу с Фабианой Росалес – женой известного политика Хуана Гуайдо, который стал самопровозглашенным президентом Венесуэлы. Мелания Трамп обсудила с гостьей политические проблемы страны. Кроме этого, первые леди поделились мыслями по восстановлению демократии в Венесуэле.

Самый большой подарок, который мы можем сделать нашим детям – это свобода. И мы поддерживаем первую леди Фабиану Росалес и ее мужа, президента Хуана Гуайдо, в их усилиях вернуть демократию народу Венесуэлы,

– написала Мелания Трамп в сети.



Мелания Трамп с первой леди Венесуэлы / Instagram / @flotus