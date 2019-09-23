Мелания Трамп пришла на официальный прием в эффектном вечернем платье: фото

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Дональд и Мелания Трамп устроили торжественный прием
Дональд и Мелания Трамп устроили торжественный прием / Instagram / @scottmorrisonmp

График первой леди США Мелании Трамп поражает насыщенностью событий. Чуть ли не ежедневно она участвует в светских и официальных мероприятиях, демонстрируя невероятные образы.

Уикенд для президентской четы не отметился отдыхом. Дональд и Мелания Трамп принимали в Белом доме делегацию из Австралии: резиденцию американского президента посетили премьер-министр Скотт Моррисон со своей женой Дженни. Для гостей первая леди устроила небольшую экскурсию и торжественный прием.

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Однако не только гостеприимство первой леди США привлекло внимание СМИ, но и ее стиль. На ужин в Розовом саду Белого дома волшебная Мелания пришла в роскошном и элегантном платье. Наряд знаменитая модница выбрала из коллекции J Mendel. Платье мятного цвета эффектно выделялось среди других и имело прозрачные рукава и юбку с плиссировкой. Образ жена Дональда Трампа дополнила обувью на каблуках, волнистыми волосами и вечерним макияжем.

А вот Дженни Моррисон пришла на торжественный вечер в черном сверкающем платье с прозрачной накидкой. Известная австралийка решила заплести волосы в прическу и подобрала к образу туфли на каблуке.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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