Мелания Трамп пришла на официальный прием в эффектном вечернем платье: фото

График первой леди США Мелании Трамп поражает насыщенностью событий. Чуть ли не ежедневно она участвует в светских и официальных мероприятиях, демонстрируя невероятные образы.

Уикенд для президентской четы не отметился отдыхом. Дональд и Мелания Трамп принимали в Белом доме делегацию из Австралии: резиденцию американского президента посетили премьер-министр Скотт Моррисон со своей женой Дженни. Для гостей первая леди устроила небольшую экскурсию и торжественный прием.

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Однако не только гостеприимство первой леди США привлекло внимание СМИ, но и ее стиль. На ужин в Розовом саду Белого дома волшебная Мелания пришла в роскошном и элегантном платье. Наряд знаменитая модница выбрала из коллекции J Mendel. Платье мятного цвета эффектно выделялось среди других и имело прозрачные рукава и юбку с плиссировкой. Образ жена Дональда Трампа дополнила обувью на каблуках, волнистыми волосами и вечерним макияжем.

А вот Дженни Моррисон пришла на торжественный вечер в черном сверкающем платье с прозрачной накидкой. Известная австралийка решила заплести волосы в прическу и подобрала к образу туфли на каблуке.