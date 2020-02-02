Мелания Трамп продемонстрировала стильный зимний образ

Первая леди США неизменно поражает каждым публичным выходом. Ей под силу поразить общественность даже базовыми вещами гардероба, благодаря своему утонченному вкусу. В холодное время года Мелания Трамп показывает теплые одежды от ведущих мировых дизайнеров.

На днях американский президент и первая леди США осуществили поездку в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На этот раз путешествие не было связано с рабочими делами. У Белого дома в Вашингтоне на супругов ожидал вертолет.

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Выход Меланиии Трамп длился всего несколько минут, однако даже таким появлением она смогла вызвать большой резонанс среди мировых модников. Для поездки первая леди США выбрала уютный образ в дождливую погоду. Она надела приталенные черные брюки и темный гольф.

Базовые вещи дополнила черными замшевыми ботфортами на шпильке от ведущего французского бренда Christian Louboutin. Однако главный акцент в ее образе – шерстяной кейп песочного цвета с голубыми вставками от дома моды Chloé. Стоимость такой накидки – около 600 долларов, что составляет 15 тысяч гривен.



Дональд и Мелания Трамп / Instagram / @thewhitehousephotos



Дональд и Мелания Трамп / Instagram / @thewhitehousephotos