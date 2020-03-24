Мелания Трамп прошла тест на коронавирус: известен результат

Супруга президента США сдала тест на Covid-19. Тестирование показало отрицательный результат.

Об этом во время брифинга заявил президент США Дональд Трамп, сообщило издание The Washington Post.

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Один из репортеров спросил у Дональда Трампа, прошла ли его жена Мелания тест. "Да, все в порядке", – сказал президент. Также он уточнил, что результат – отрицательный.

Президент Америки и первая леди прошли тестирование в Белом доме еще 13 марта 2020 года.

Ночью 15 марта появилась информация о результате тестирования главы США. Личный врач Трампа Шон Конли сообщил, что тест главы Белого дома на коронавирус показал отрицательный результат.