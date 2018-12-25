Мелания Трамп рассказала о рождественских традициях Белого дома: интересные детали

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Instagram/ @flotus

Многие знаменитости присоединяются к благотворительным акциям перед Рождеством – дарят подарки, посещают детские дома, больницы. Первая леди США Мелания Трамп в очередной раз присоединилась к традициям, которые были начаты еще задолго до президентства ее мужа Дональда.

Мелания Трамп опубликовала на своей странице три новые фотографии, на которых она и ее муж Дональд сидят рядом друг с другом и говорят по телефону. Это не Рождественская шутка первой леди США и супруги не разговаривает между собой. Они принимали заказы от детей и передавали их Санта-Клаусу.

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Помогать детям с помощью трекера Санта-Клауса становится моей новой любимой традицией! Дональд и я наслаждаемся работой с NORAD,
– прокомментировала фото Мелания Трамп.

Меланія і Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп принимают новогодние заказы от детей / Instagram / @flotus

Меланія Трамп Дональд Трамп

Президентская чета США / Instagram / @flotus

К слову, такая традиция существует с 1955 года. За перемещением и путешествиями Санты следят около 50 радаров и спутников, которые реагируют на тепло, которое излучает красный нос оленя Рудольфа.

Что такое NORAD? NORAD – это объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Эта организация позволяет любому следить за перемещением по миру главного американского волшебника Санта-Клауса. Стоит лишь зайти на сайт noradsanta.org и увидеть его в режиме онлайн.

Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп благотворительность
Источник: 24 канал
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