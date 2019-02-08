Мелания Трамп удивила скромным нарядом на брифинге: фото
Первая леди США Мелания Трамп любит поражать поклонников яркими образами. Но в этот раз на брифинге она предстала в скромном джинсовом жакете.
Прелестная Мелания – одна из самых известных женщин США. Еще со дня инаугурации Дональда Трампа американцы были в восторге от ее наряда и отмечали, что в Белом доме поселилась настоящая "икона стиля". Каждый выход Мелании Трамп действительно отличается элегантностью, а гардероб пестрит известными брендами.
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Несмотря на немалый выбор одежды Мелания Трамп все же может впечатлить общественность. В частности, на анонсированный брифинг в Управлении национальной политики по контролю над наркотиками в Вашингтоне первая леди пришла в довольно скромном наряде. В частности, Мелания засветилась в стильных зауженных брюках и джинсовом жакете, застегнутом на все пуговицы.
Стильный образ первая леди США завершила своими любимыми туфлями-лодочками. Идеальная укладка и макияж добавили эффектности очаровательной Мелании Трамп.
Мелания Трамп в Вашингтоне / Instagram / @flotus
Первая леди США на брифинге / Instagram / @flotus
Очаровательная Мелания Трамп / Instagram / @flotus
Брифинг при участии Мелании Трамп / Instagram / @flotus
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