Мелания Трамп устроила рождественский бал в Белом доме: какой наряд выбрала первая леди

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Мелания Трамп устроила рождественский бал в США / www.gettyimages.com

Первая леди США имеет насыщенный график работы, ведь перед новогодне-рождественскими праздниками ей необходимо устроить серию праздников для политиков и чиновников. После празднования Хануки Мелания Трамп устроила традиционный рождественский бал в Белом доме, на который пришла в роскошном платье и накидке.

Многие американцы критикуют Дональда Трампа за его законы и вектор политики. Однако извечные американские традиции он и его очаровательная жена Мелания беспрекословно соблюдают. Исключением не стал ежегодный бал Конгресса, который пара провела 12 декабря.

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Торжественное мероприятие прошло в большом фойе Белого дома, которое первая леди украсила новогодней иллюминацией и праздничной елкой. Рождественские декорации создали особую атмосферу в зале, что отметили все политики и их семьи, которые были приглашенными гостями супругов. Оценил кропотливую и безупречную работу Мелании и ее муж Дональд Трамп, который во время речи публично поблагодарил первую леди.

Я хочу поздравить Маланью, она выполнила замечательную работу, украсив Белый дом... У нас будет лучший год за последние десятилетия,
- отметил Дональд Трамп.

Не меньше поразило и эффектное появление Мелании Трамп на балу. Для вечернего выхода первая леди выбрала белоснежное платье от ливанского дизайнера Reem Acra. Наряд подчеркнул стройную фигуру Мелании, а накидка с драгоценными камнями добавила роскоши образу американской красавицы.

Бал Конгресу у США
Бал Конгресса в США / Instagram / @flotus

Дональд і Меланія Трамп
Дональд и Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Приголомшливий образ Меланії Трамп
Потрясающий образ Мелании Трамп / Getty Images

Интересно, что и в 2018 году первая леди красовалась перед гостями в белоснежном наряде. Тогда первая леди Мелания Трамп предпочла блестящее платье от Celine.

Меланія Трамп виступила на балу із лаконічним побажанням
Мелания Трамп выступила на балу с лаконичным приветствием​ / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Рождество Меланья Трамп Стиль и мода
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