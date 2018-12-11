Мелания Трамп в эффектном наряде подготовила рождественские подарки для детей: волшебные фото

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Мелания Трамп готовится к Рождеству
Мелания Трамп готовится к Рождеству / Instagram / @flotus

Белый дом активно готовится к новогодне-рождественским праздникам. Руководит всем процессом первая леди США – прелестная Мелания Трамп. На днях жена Президента подготовила подарки для детей из малообеспеченных семей и военнослужащих.

Ежегодно перед рождественскими праздниками Мелания Трамп присоединяется к благотворительной акции Toys for Tots. Волонтеры заботятся о том, чтобы дети из малообеспеченных семей получили подарки и поверили в новогоднее чудо. Помогала им в этом первая леди США, которая прибыла на военную базу Joint Base Anacostia-Bölling и пообщалась с маленькими помощниками Санты.

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Вместе с детьми военных Мелания Трамп рассортировала подарки и нарисовала новогодние открытки. Маленькие помощники первой леди тоже не остались без сюрпризов: в рамках благотворительной акции они получили праздничные пакеты.

Как мать я знаю, что дети – самые ценные подарки в жизни, а как первая леди убеждена, что моя миссия – проливать свет на подобные программы, что позволяют детям добиваться успехов в жизни. Я верю в ту замечательную работу, которую делает Toys for Tots,
– рассказала Мелания Трамп перед участниками мероприятия.

 

Стоит отметить, что для мероприятия первая леди выбрала довольно яркий и скромный наряд. На встрече с детьми в Вашингтоне Мелания Трамп засветила рождественскую клетчатую рубашку с поясом от Tomas Maie и черные приталенные брюки. По информации блогеров, стоимость наряда составляла чуть больше 1000 долларов. К эффектной одежде Мелания подобрала стильные сапоги на каблуке. Роскошная укладка и макияж завершили look первой леди США.

Меланія Трамп готується до Різдва
Мелания Трамп готовится к Рождеству / Instagram @flotus

Різдвяний образ Меланії Трамп
Рождественский образ Мелании Трамп​/ Instagram @alwaysmelania

Благодійна акція за участю Меланії Трамп
Благотворительная акция с участием Мелании Трамп / Instagram @alwaysmelania

Перша леді США Меланія Трамп
Первая леди США Мелания Трамп/ Instagram @flotus

Дружина Дональда Трамп поспілкувалась з дітьми
Жена Дональда Трамп пообщалась с детьми Instagram @flotus

Меланія Трамп у Вашингтоні
Мелания Трамп в Вашингтоне / Instagram @flotus

Теги: LifeStyle Меланья Трамп Новогодние праздники благотворительность Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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