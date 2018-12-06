Мелания Трамп в роскошном платье отметила Хануку: эффектные фото

Первая леди США Мелания Трамп в очередной раз подтвердила, что у нее прекрасный вкус. Роскошная жена Дональда Трампа сопровождала его на торжественном мероприятии, посвященном Хануке.

Белый дом все чаще устраивает торжественные мероприятия, которые поражают американцев. Так, 6 декабря в резиденции Президента США состоялся анонсированный прием, организованный по случаю еврейского праздника Ханука, который отмечают с 2 до 8 декабря.

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Мы с Меланией шлем самые теплые пожелания нашим еврейским братьям и сестрам в США, Израиле и во всем мире, которые отмечают Хануку,

– поздравил всех с праздником Дональд Трамп.

Выдержанный декор Белого дома и традиционные еврейские атрибуты праздника – это не все, чем удивляла первая леди. На мероприятие очаровательная Мелания Трамп пришла в эффектном черном платье с обнаженными плечами. К приталенному наряду первая леди подобрала классические туфли-лодочки. Хотя жена Президента США появилась на публике в однотонном черном наряде, она все же выглядела роскошно.

Свой образ для празднования Хануки Мелания Трамп завершила волнистыми расплетенными волосами и лаконичным макияжем с акцентом на глаза.