Мелания Трамп выбрала неудачный наряд для официального мероприятия: фото

Первая леди США уже месяц не выходила в свет. Во время пандемии коронавируса Мелания Трамп отменила все запланированные мероприятия и самоизолировалась в Белом доме. Но 22 апреля она все же нарушила карантин, возмутив всех американцев.

В Международный день Земли Мелания Трамп решила, по традиции, посадить дерево во дворе резиденции, что охотно показала в своем инстаграме. Казалось бы, команда первой леди США все просчитала, выбрав символично для этого клен.

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"Это дерево олицетворяет преданность нашей страны сохранению природы и наше восхищение ее великолепием", – отметила Меланья.

Однако этот выход нещадно раскритиковали в сети. Хейтеры обратили внимание на одежду Мелании Трамп, которая не подходила к событию. Платье цвета хаки от Виктории Бекхэм и туфли-лодочки выглядели слишком гламурно для посадки дерева.



Дональд и Мелания Трамп возле Белого дома / Instagram / @flotus

Но еще большее возмущение вызвало то, что во время пандемии коронавируса, когда США страдает от вируса, президентская чета не следовала советам ВОЗ. Дональд и Мелания предстали перед камерами без медицинских масок и латексных перчаток. Кроме этого, пара пригласила на высадку дерева вице-президента США Майка Пенса и его жену Карен. Они не только наблюдали за всем процессом, но и вместе держались за лопату и не соблюдали дистанцию.



Президент и первая леди США нарушили условия карантина / Instagram / @flotus



Гламурный образ Мелании Трамп / Instagram / @flotus



Дональд и Мелания Трамп отметили День Земли / Instagram / @flotus