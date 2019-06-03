Мелания Трамп засветила интимные части тела на встрече с Елизаветой II: фотофакт

Сегодня, 3 июня, Дональд и Мелания Трамп прибыли в Лондон с трехдневным визитом. Дебютной локацией в этом туре стал Букингемский дворец. Так, во время встречи с британским монархом первая леди США отметилась курьезной ситуацией.

Мелания Трамп хорошо известна не только своим званием первой леди США, но и курьезами, в которых ей часто выпадает возможность фигурировать. Так, сегодня, 3 июня, во время первой встречи с Елизаветой II и другими членами королевской семьи жена Дональда Трампа засветила интимные части тела.

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Для государственного банкета, который проходил в резиденции Ее Величества королевы Великобритании, Мелания Трамп выбрала элегантный наряд. Все согласно королевскому этикету – изящное белоснежное платье с закрытым декольте, соответствующая длина и неизменный аксессуар – шляпка.

Однако первая леди США упустила отследить плотность белья, которое надела под изысканное платье. На ее бюсте виднелись интимные части груди, которые хорошо видны на снимках со встречи Елизаветы II и президентской четы США.



Мелания и Дональд Трамп в гостях у Елизаветы II / Getty Images



Мелания Трамп засветила грудь во время встречи с королевской семьей / Getty Images