Мелания Трамп засветила интимные части тела на встрече с Елизаветой II: фотофакт

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Сегодня, 3 июня, Дональд и Мелания Трамп прибыли в Лондон с трехдневным визитом. Дебютной локацией в этом туре стал Букингемский дворец. Так, во время встречи с британским монархом первая леди США отметилась курьезной ситуацией.

Мелания Трамп хорошо известна не только своим званием первой леди США, но и курьезами, в которых ей часто выпадает возможность фигурировать. Так, сегодня, 3 июня, во время первой встречи с Елизаветой II и другими членами королевской семьи жена Дональда Трампа засветила интимные части тела.

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Для государственного банкета, который проходил в резиденции Ее Величества королевы Великобритании, Мелания Трамп выбрала элегантный наряд. Все согласно королевскому этикету – изящное белоснежное платье с закрытым декольте, соответствующая длина и неизменный аксессуар – шляпка.

Однако первая леди США упустила отследить плотность белья, которое надела под изысканное платье. На ее бюсте виднелись интимные части груди, которые хорошо видны на снимках со встречи Елизаветы II и президентской четы США.

Меланія і Дональд Трамп у Лондоні
Мелания и Дональд Трамп в гостях у Елизаветы II / Getty Images

Меланія Трамп засвітила груди
Мелания Трамп засветила грудь во время встречи с королевской семьей / Getty Images

Меланія Трамп і Дональд в Букінгемському палаці
Мелания и Дональд Трамп в Букингемском дворце / Getty Images
 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Курьезные новости Королівська сім'я Елизавета II Меланья Трамп Фотоновости
Источник: LifeStyle 24
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