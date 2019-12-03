Мелания Трамп засветила кардинально разные образы в Лондоне: фото

Первая леди США в очередной раз доказала: ее не зря называют главной модницей страны. Мелания Трамп за один день продемонстрировала два кардинально разных образа, которые уже успели покорить сеть.

Президентская чета США отправилась в очередную международную поездку. Дональд и Мелания Трамп 2 декабря прилетели в Лондон, где должен состояться саммит НАТО. Политическое событие является знаковым, ведь посвящено 70-летию альянса.

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По традиции, перед международной поездкой президент и первая леди предстали перед американскими журналистами. Дональд и Мелания появились на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд. Там глава Белого дома ответил на несколько вопросов прессы и поторопился к частному самолету.

Журналисты не обошли вниманием наряд Мелании Трамп, который часто может иметь скрытые символы. На этот раз первая леди выбрала для турне элегантное черное пальто от Burberry и замшевые сапоги на каблуке.



Мелания Трамп перед поездкой в Лондон / Getty Images



Стильный образ Мелании Трамп / Getty Images

И уже в Великобритании первая леди США предстала в кардинально другом образе. На аэродроме в Лондоне Мелания Трамп засветилась в красном пальто с поясом от бренда Calvin Klein. К образу она подобрала черное платье, нюдовые колготы и туфли на каблуке. Эффектные снимки уже распространили на всех фан-страницах Мелании Трамп, а фотографии получили тысячи восторженных отзывов.



Дональд и Мелания Трамп в Лондоне / Getty Images