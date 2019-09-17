Мелания Трамп засветила невероятно элегантный образ на официальной встрече: стильные фото

Жена Дональда Трампа во время каждой его официальной встречи составляет ему компанию, как это и положено первой леди США. Так, накануне, 16 сентября, Мелания Трамп осуществила очередной выход, который точно приняли к сведению жены всех присутствующих политиков.

Мелания Трамп часто демонстрирует идеальные повседневные "луки", в которых путешествует по городам США и другим странам, однако невозможно оспорить тот факт, что элегантность подходит ей едва ли не больше всего.

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Накануне в Белом доме состоялся вечер, организованный в честь панамско-американского бейсболиста Мариано Риверы. На мероприятии 49-летняя икона стиля появилась в светлом total look, который имел вид строгого и невероятно женственного наряда одновременно.

На ней был стильный костюм молочного цвета от Christian Dior, который состоял из трендовых брюк широкого кроя и пиджака, который не облегал фигуру. Топом на несколько тонов темнее наряда миссис Трамп дополнила свой образ. Однако целостности "луку" первой леди США добавила любимая обувь – туфли-лодочки на высоких каблуках, а также аксессуары с бриллиантами.



Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania