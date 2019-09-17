Мелания Трамп засветила невероятно элегантный образ на официальной встрече: стильные фото

181 Читати новину українською
Мелания Трамп
Мелания Трамп / Getty Images

Жена Дональда Трампа во время каждой его официальной встречи составляет ему компанию, как это и положено первой леди США. Так, накануне, 16 сентября, Мелания Трамп осуществила очередной выход, который точно приняли к сведению жены всех присутствующих политиков.

Мелания Трамп часто демонстрирует идеальные повседневные "луки", в которых путешествует по городам США и другим странам, однако невозможно оспорить тот факт, что элегантность подходит ей едва ли не больше всего.

Читайте также: Ставка на синий: 49-летняя Мелания Трамп поразила вечерним образом

Накануне в Белом доме состоялся вечер, организованный в честь панамско-американского бейсболиста Мариано Риверы. На мероприятии 49-летняя икона стиля появилась в светлом total look, который имел вид строгого и невероятно женственного наряда одновременно.

На ней был стильный костюм молочного цвета от Christian Dior, который состоял из трендовых брюк широкого кроя и пиджака, который не облегал фигуру. Топом на несколько тонов темнее наряда миссис Трамп дополнила свой образ. Однако целостности "луку" первой леди США добавила любимая обувь – туфли-лодочки на высоких каблуках, а также аксессуары с бриллиантами.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Меланія і Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трампы / Instagram / @alwaysmelania
 

blog_ava
Рак мозга: какие признаки указывают на опухоль
сегодня
26644
Теги: LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля
сегодня 11:12 Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля
218
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
16 сентября 19:09 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
13919
Ник Джонас празднует 26-летие: самые популярные песни группы Jonas Brothers
16 сентября 11:54 Ник Джонас празднует 26-летие: самые популярные песни группы Jonas Brothers
Анастасія Манюхіна 141
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
15 сентября 20:01 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 209768
Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции
15 сентября 14:14 Из провинции в королевский двор: история жизни и любви королевы Летиции
Юлія Девда 2124
Новости
Больше новостей
Залиште відгук