Мелания Трамп засветила образ в стиле Виктории Бекхэм: эффектные фото

Первая леди США на днях удивила своих поклонников молодежным и трендовым нарядом. Мелания Трамп предстала перед публикой в образе, напоминавшем любимый стиль Виктории Бекхэм.

В воскресенье, 8 августа, президентская чета США вернулась из многодневной поездки в Нью-Джерси. Там Дональд и Мелания Трамп провели желанный отдых с сыном Берроном.

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Но не только семейная идиллия, которую демонстрировала пара, привлекла внимание всех мировых СМИ. Перед камерами Мелания Трамп предстала в довольно необычном образе. Первая леди выбрала зеленую юбку от бренда Fendi и любимые туфли на каблуках. Непривычно для публики Мелания дополнила свой образ обычной белой футболкой, которая придала ее облику современности.

Обычно Мелания Трамп предпочитает скромные блузки или рубашки. Однако на этот раз она решила немного изменить предпочтения. В сети сразу же обратили внимание на этот модный эксперимент первой леди, сравнив ее образ с другой знаменитой модницей – Викторией Бекхэм. Дизайнер любит комбинировать обычные футболки с классическими брюками или же юбками, а ее вид не теряет от этого изящества.