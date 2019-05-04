Мелания Трамп засветила роскошный весенний образ: фото и видео

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Первая леди США продолжает покорять мир эффектными публичными выходами. На днях Мелания Трамп сопровождала главу Белого дома на запланированном официальном мероприятии, где появилась в стильном образе.

Ежегодно 2 мая в Белом доме отмечают Национальный день молитвы. По традициям, которые берут свое начало еще в 1775 году, все американцы одновременно говорят слова молитвы за свою страну. При этом президент и первая леди делают это публично, зачитывая ее перед десятками камер.

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Не нарушили традицию Дональд и Мелания Трамп. Они пригласили журналистов, чиновников, священников и их родных в Розовый сад Белого дома, где и состоялось празднование Национального дня молитвы.

Наибольшее внимание к себе привлекла Мелания Трамп, которая предстала перед камерами в элегантном зеленом платье от Emilia Wickstead. Свою стройную талию представитель Белого дома подчеркнула черным поясом, туфли с цветочным принтом завершили ее потрясающий весенний look.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The White House (@whitehouse)

Кроме молитвы, Мелания и Дональд Трамп обратились к американцам с мотивационной речью. В своем выступлении первая леди США отметила, что государство является одним из самых мощных в мире.

Совместно с Дональдом Трамп я поздравляю всех верующих в Национальный день молитвы. Бог благослови эту великую нацию, где мы дорожим свободой религии,
– поделилась Мелания Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The White House (@whitehouse)

 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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