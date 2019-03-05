Мелания Трамп засветила стильный look во время официального визита: стильные фото

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @melaniatrumpworld

Первая леди США посетила город Талса с официальным визитом накануне, 4 марта. Поклонники Мелани Трамп обратили внимание на ее стильный выход и удачно сочетающиеся цвета в образе.

С приходом весны Первая леди США начала активно заниматься своими прямыми обязанностями. Так, накануне, 4 марта, Мелания Трамп прибыла с двухдневным визитом в американский штат Оклахома, город Талса. Для первого появления перед поклонниками города жена Дональда Трампа выбрала стильный образ, в котором соединила только два цвета.

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Ее выбор пал на пальто тусклого пурпурного цвета от Bottega Veneta, из-под которого выглядывал ярко желтый свитер от Ralph Lauren. Контрастное сочетание ярких цветов только подчеркнуло смуглость Первой леди США. Однако наибольшее внимание привлекла обувь Мелании Трамп. Она надела туфли-лодочки в желтую клетку с пурпурной основой от Manolo Blahnik.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Целью визита супруги президента США является привлечение внимания к ее социальной кампании Be Best. Этот проект направлен на борьбу с издевательствами, буллингом в сети, а также на обеспечение помощи подросткам, которые становятся жертвами в таких ситуациях.

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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