Мелодрамы или боевики: какие фильмы выбирают украинцы – результаты опроса

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Результаты опроса: какие жанры фильмов выбирают украинцы
Результаты опроса: какие жанры фильмов выбирают украинцы / life.pravda.com.ua

В Украине состоялось немало громких кинопремьер, которые отметились аншлагами. Однако какие же фильмы чаще всего выбирают отечественные киноманы – этот вопрос еще оставался без ответа. На днях социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев разного возраста и пола и опубликовала интересные данные относительно их предпочтений.

Как сообщается на официальном сайте "Рейтинга", рецензентами стали 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Только 4% из них признались, что не любят смотреть фильмы, поэтому у них нет любимых жанров. А вот мнение других участников соцопроса разделилось.

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Первенство в рейтинге заняли комедии. Именно этот жанр фильмов охотно просматривают 37% опрошенных украинцев. Немного меньшей популярностью пользуются исторические фильмы (31%), мелодрамы (28%), документальные фильмы (18%) и приключенческие (15%). Несмотря на невероятный успех в прокате кинолент, снятых по комиксам Marvel и DC, фэнтези и боевики выбрали 13 и 14% рецензентов.

Кроме этого, эксперты обнаружили, что женщины чаще выбирают мелодрамы и комедии, а мужчины – исторические фильмы. Также представителям мужского пола в пять раз больше, чем женщинам нравятся боевики, исторические, документальные и фантастические фильмы.

Які фільми обирають українці: результати опитування
Какие фильмы выбирают украинцы: результаты опроса / Фото: "Рейтинг"

Такие данные сравнили с показателями 2009 года. Оказалось, что количество людей, которые считают комедии любимым жанром кино, существенно уменьшилось – с 45% до 37%. В то же время существенно увеличилось любителей исторических и документальных фильмов.

Вкусы украинцев относительно фильмов несколько отличаются и по образованию. Так, чем выше уровень образования, тем больше люди полюбят исторические, документальные фильмы и фантастику. В то же время людей со средним образованием больше других интересуют боевики и мелодрамы.

 

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Кино рейтинги
Источник: LifeStyle 24
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