MELOVIN показал тизер нового клипа на песню "З тобою, зі мною, і годі": видео

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MELOVIN
MELOVIN / Instagram / @melovin_official

Украинский певец MELOVIN, менее известный как Константин Бочаров, представил тизер нового клипа на композицию "З тобою, зі мною, і годі".

Как известно, песню написал сам MELOVIN, а саундпродюсером трека выступил Антон Карский. В ней говорится о том, что серость будней – временное явление. Короткое видео тизера видеоклипа певец опубликовал на своей странице в Instagram.

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Ранее звезда признавался, что написал композицию после ссоры с близким человеком.

Слова песни "З тобою, зі мною, і годі" – смотрите здесь.

"У всех нас бывают нелегкие времена, когда кажется, что весь мир против тебя, что все вокруг уже никогда не будет цветным, только черно-белым, а особенно это чувство обостряется осенью. Все мы хоть раз в жизни испытывали так называемую осеннюю депрессию. так вот, "З тобою, зі мною, і годі" – песня о том, что "когда-то увидим мир мы вокруг, цветной, знакомый до боли", что серость – это не навсегда. Надеюсь, кому-то она поможет справиться с той же депрессией , как обычно мне помогает любимая музыка", – подчеркнул MELOVIN.

MELOVIN - "З тобою, зі мною, і годі": смотрите тизер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

Песня "З тобою, зі мною, і годі": слушать здесь

Напомним, что 12 мая в Португалии состоялся финал Евровидения 2018. В конкурсе за победу поборолись 26 вокалистов, которые представили на главной сцене яркие номера и песни. По результатам голосования, победила Нетта Барзилай из Израиля. Украину на конкурсе представлял MELOVIN, который исполнил песню "Under The Ladder" и занял 17 место.

Теги: LifeStyle Музыка Новости Украины MELOVIN
Источник: 24 канал
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